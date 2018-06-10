Патриарх Филарет верит в автокефалию украинской церкви к годовщине Крещения

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет верит, что Господь дарует Украине не только победу и мир, но и единую Поместную Автокефальную Православную Церковь.

Об этом Патриарх Филарет заявил во время богослужения в Ровенской области на Козацких могилах по погибшим героям Берестецкой битвы, сообщают местные СМИ.

«И пусть мы за них помолимся, а они – за нас в Царстве Небесном, чтобы Господь и нас привел туда, где они находятся. И мы верим, что Господь нам дарит не только победу и мир, но и Единую Поместную Автокефальную Православную Церковь, за которую мы боремся уже больше 25 лет. Сейчас же мы подходим к тому моменту, когда Вселенский Патриарх Варфоломей, по которому мы все молимся, даст нам Томос – документ о том, что Украинская Православная Церковь является независимой, автокефальной, отделенной от Москвы, которая входит в семью Православных Церквей. Поэтому будем продолжать молиться, чтобы Господь довел это дело до конца», – сказал в своем обращении Патриарх Филарет.

Он выразил надежду, что 1030-летие Крещения Руси будем праздновать, как признанная Украинская Автокефальная Церковь.

В Свято-Георгиевском мужском монастыре на Козацких Могилах, что в селе Пляшева Радивиловского района Ровенской области вместе с Патриархом Филаретом сослужили 18 архиереев и духовенство Киевского Патриархата со всей Украины.

Молились священники за упокой душ погибших украинских козаков и новейших героев, погибших за независимость Украины. А почтить память погибших приехали тысячи украинцев.

Завершатся торжества литературно-художественной композицией «На поклон к Козацким Могилам», где прозвучат украинские патриотические поэтические и музыкально-песенные произведения.

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