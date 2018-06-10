воскресенье, 10 июня, 2018, 14:20 События
Опубликовано видео с моментом взрыва в ночном клубе в Сумах
Взрыв гранаты, которую мужчина в маске бросил под ноги посетителям ночного клуба в Сумах, был зафиксирован камерами наблюдения.
Соответствующую видеозапись публикует на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
На видео можно увидеть, как мужчина в маске выдергивает чеку, перегибается через ограждение на входе в клуб и бросает гранату. После этого он пытается убежать, однако, судя по всему, поскальзывается на лестнице и падает.
Напомним, как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, всего пострадало от взрыва гранаты РГД-5 7 человек. Подозреваемый задержан.
О мотивах нападения не сообщается.
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