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воскресенье, 10 июня, 2018, 14:20 События
Опубликовано видео с моментом взрыва в ночном клубе в Сумах

Взрыв гранаты, которую мужчина в маске бросил под ноги посетителям ночного клуба в Сумах, был зафиксирован камерами наблюдения.

Соответствующую видеозапись публикует на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

На видео можно увидеть, как мужчина в маске выдергивает чеку, перегибается через ограждение на входе в клуб и бросает гранату. После этого он пытается убежать, однако, судя по всему, поскальзывается на лестнице и падает.

Напомним, как сообщил начальник горотдела полиции Павел Карабута, всего пострадало от взрыва гранаты РГД-5 7 человек. Подозреваемый задержан.

О мотивах нападения не сообщается.
криминалСумывзрыв
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2018-06-10 17:55 :25