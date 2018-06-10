Объявлен конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове

Львовское коммунальное предприятие «Зеленый город» объявило конкурс на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов во Львове.

Соответствующее объявление размещено на сайте Европейского банка реконструкции и развития, который финансирует проект.

Потенциальные участники должны иметь средний годовой оборот не менее 38 млн евро за последние три года и как минимум два успешно реализованных проекта, которые соответствуют предмету тендера.

Кроме того, должен иметь место факт успешной эксплуатации аналогичного комплекса, построенного заявителем, в течение минимум двух лет.

Согласно объявлению, заявки принимают до 9 июля, победителя определят в октябре 2018 года.

Как указано в объявлении, завод проектной мощностью по переработке 240 тысяч тонн отходов в год должны построить за 24 месяца.

Напомним, 1 июня мэр Львова Андрей Садовый подписал кредитное соглашение с ЕБРР о выделении 35 млн евро.

Пакет финансирования будет включать в себя 13-летний кредит ЕБРР в размере 20 млн евро и 5 млн евро кредита от Фонда чистых технологий на строительство мусороперерабатывающего завода, инвестиционный грант в размере до 10 млн евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды на рекультивацию Грибовичского полигона.

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