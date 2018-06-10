На Украину надвигается мощный циклон с грозами и ливнями

В ближайшие несколько дней на смену летней жаре придут грозы и дожди с короткими перерывами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уже с понедельника циклон ворвется в Украину с Запада, принеся грозы, а потом до среды мощь стихии будет ощущаться на всей территории страны. По всей Украине прогнозируют дожди и даже ливни.

Так, в воскресенье, 10 июня, первый «сигнал» о наступлении циклона получат западные регионы Украины. Там прогнозируют кратковременные дожди, но пока что без гроз. Хотя столбики термометров покажут вполне летнюю жару, местами до +31 градуса. На остальной территории без осадков. На севере и востоке страны до +26, в центре и на юге – до +28-30 тепла.

В понедельник, 11 июня, кратковременные дожди на западе страны сменятся грозовыми ливнями, а циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области. Теплый воздух под напором циклона сместится на восток страны, а на западе и юге немного похолодает. В целом по всей территории Украины температура будет в пределах +24-28 градусов.

Во вторник, 12 июня, грозовой фронт разойдется еще шире по Украине. Дожди с грозами пройдут практически по всей Украине, сухо будет лишь на востоке, в некоторых регионах юга страны и в Крыму. Температурный режим в целом сохранится на уровне предыдущего дня.

В среду, 13 июня, «разрыв» циклона принесет некоторую бездождевую передышку. Лишь в некоторых регионах центральных областей возможны небольшие дожди. На остальной территории будет сухо, но ненадолго. По всей стране ожидается 24-26 тепла, местами до +27.

Уже в четверг, 14 июня, циклон снова станет «плотным» и над всей территорией страны нависнут дождевые облака. Ливни прогнозируют по всей Украине, за исключением Крыма. Вместе с этим температура воздуха опустится на несколько градусов и в целом по стране будет равномерно тепло – +23-26 градусов. На юге и в Крыму до +28

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