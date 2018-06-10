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воскресенье, 10 июня, 2018, 16:09 Спорт
На этапе Мировой серии-2018 по синхронному плаванию в США украинки завоевали пять медалей

В Лос-Анджелесе (США) после второго дня восьмого этапа Мировой серии-2018 по синхронному плаванию в активе украинок пять наград – четыре «золота» и одно «серебро».

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Украинки победили в технической и произвольной программах, а также в комбинации среди групп и среди солисток (Елизавета Яхно), а Анастасия Савчук и Елизавета Яхно завоевали «серебро» в технической программе среди дуэтов, сообщает Укринформ.

Добавим, что американский этап Мировой серии-2018 завершится сегодня, 10 июня.

Заключительные этапы Мировой серии-2018 пройдут 15-17 июня на острове Сирос в Греции и 29 июня – 1 июля в Ташкенте (Узбекистан).
Сборная Украины по синхронному плаваниюСинхронное плавание Кубок мира
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2018-06-10 17:55 :01