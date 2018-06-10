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воскресенье, 10 июня, 2018, 17:30 Мир
Могерини отменила визит в Иерусалим из-за отказа Нетаньяху встретиться

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини отменила свое участие в конференции, которая состоится в понедельник в Иерусалиме.

Об этом сообщает Haaretz.

Могерини была приглашена Американским еврейским комитетом для участия в конференции после официального визита Иордании, который продолжается на выходных.

По данным издания, Могерини хотела провести встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, но он сообщил, что не сможет с ней встретиться.

Израильские дипломатические источники сообщили, что «ее позиции очень враждебные».

В ЕС заявили, что визит Могерини планировался в Иорданию, а не Израиль, однако возможность приезда на конференцию рассматривалась после того, как она была приглашена туда, чтобы отметить 70-летие Израиля.

Причиной отмены визита, согласно источникам в ЕС, было не поведение Нетаньяху, а «соображения по повестке дня».

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.
МогериниБиньямин Нетаньяху
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2018-06-10 17:54 :25