Могерини отменила визит в Иерусалим из-за отказа Нетаньяху встретиться

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини отменила свое участие в конференции, которая состоится в понедельник в Иерусалиме.
Об этом сообщает Haaretz.
Могерини была приглашена Американским еврейским комитетом для участия в конференции после официального визита Иордании, который продолжается на выходных.
По данным издания, Могерини хотела провести встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, но он сообщил, что не сможет с ней встретиться.
Израильские дипломатические источники сообщили, что «ее позиции очень враждебные».
В ЕС заявили, что визит Могерини планировался в Иорданию, а не Израиль, однако возможность приезда на конференцию рассматривалась после того, как она была приглашена туда, чтобы отметить 70-летие Израиля.
Причиной отмены визита, согласно источникам в ЕС, было не поведение Нетаньяху, а «соображения по повестке дня».
Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.
Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.