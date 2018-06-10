live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
10 июня, воскресенье
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
11 июня, понедельник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
12 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 10 июня, 2018, 19:37 Мир
Между Финляндией и Эстонией строят газопровод, который снизит зависимость от РФ

В финском городе Инко началось строительство финско-эстонского газопровода под названием Baltic connector.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Yle.

Отмечается, что это первый в Финляндии газопровод, который пройдет по морскому дну. Цель проекта – снизить зависимость от российского газа.

Строительство газопровода закончится в 2020 году. В то же время финский рынок газа будет открыт для конкуренции.

Стоимость строительства газопровода составляет 250 млн евро. Европейский Союз выделит на строительство 75% от общей суммы проекта.

Газопровод Baltic connector будет состоять из трех секций: газопровод охватит 22 км финского берега, 80 км дна моря и 50 км эстонского берега.

Недавно Азербайджан запустил Южный газовый коридор.
ЭстонияФинляндиягазопровод
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-10 21:57 :05