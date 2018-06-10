Между Финляндией и Эстонией строят газопровод, который снизит зависимость от РФ

В финском городе Инко началось строительство финско-эстонского газопровода под названием Baltic connector.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Yle.

Отмечается, что это первый в Финляндии газопровод, который пройдет по морскому дну. Цель проекта – снизить зависимость от российского газа.

Строительство газопровода закончится в 2020 году. В то же время финский рынок газа будет открыт для конкуренции.

Стоимость строительства газопровода составляет 250 млн евро. Европейский Союз выделит на строительство 75% от общей суммы проекта.

Газопровод Baltic connector будет состоять из трех секций: газопровод охватит 22 км финского берега, 80 км дна моря и 50 км эстонского берега.

Недавно Азербайджан запустил Южный газовый коридор.

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