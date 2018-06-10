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воскресенье, 10 июня, 2018, 15:06 Киев
Киевлянам советуют быть осторожными – на Борщаговке работает вор

В сети появилось видео, как на Борщаговке человек крадет телефон с прилавка магазина.

Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Человек с невозмутимым видом сидит возле прилавка магазина, ожидая удачного момента, а затем протягивает руку, забирает мобильный телефон и уходит. Ни окружающие, ни сам продавец этого момента не заметили.

Лицо пойманного на горячем вора не сообщается. О его дальнейшей судьбе также ничего не известно.

 
Киевкриминал
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2018-06-10 17:54 :55