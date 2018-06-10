воскресенье, 10 июня, 2018, 15:06 Киев
Киевлянам советуют быть осторожными – на Борщаговке работает вор
В сети появилось видео, как на Борщаговке человек крадет телефон с прилавка магазина.
Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Человек с невозмутимым видом сидит возле прилавка магазина, ожидая удачного момента, а затем протягивает руку, забирает мобильный телефон и уходит. Ни окружающие, ни сам продавец этого момента не заметили.
Лицо пойманного на горячем вора не сообщается. О его дальнейшей судьбе также ничего не известно.
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