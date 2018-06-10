Крым без воды из Днепра катастрофически засыхает, – ученые

В Первомайском районе Автономной Республики Крым с 4-го июня оккупационные власти из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию природного характера. Такое же распоряжение было издано для еще трех степных районов оккупированного Крыма.

«Радио Свобода» обнародовало фото из села «Правда» Первомайского района, где расположен одноименный сельскохозяйственный кооператив.

Ранее в кооператив подавалась вода из Северо-Крымского канала бетонными желобами, теперь они пересохли. Недостаток влаги пытаются перекрыть поставками по подземным трубам воды из артезианских скважин.

А далее подается в поле на дождевальную установку «Бауэр». Но из-за такого полива, признают специалисты «Правды», урожайность овощных культур за последние годы упала в 2-3 раза. Почва требует обязательного гипсования.

На одном из пострадавших от засухи пшеничных полей «Правды» уцелело 240 гектаров, полностью погибло – 760.

За всю весну дождь в "Правде" выпадал три раза. Кукурузу пытаются спасти поливом из скважин. После высыхания на поверхности почвы остается сероватый солевой налет. Успел набраться сил в кооперативе только рапс.

Режим чрезвычайной ситуации позволит кооперативу рассчитывать на компенсации от оккупантов. Из-за засушливой погоды хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (свыше 4 млн. гривень). Значительные потери «Правда» понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня.

«Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода», – сказал главный агроном хозяйства Павел Талалов.

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