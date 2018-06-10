Климкин: «Террористами» становятся и все украинцы

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что, по логике нардепа Евгения Мураева, «террористами» можно назвать всех украинцев, которые противостоят агрессии России.

Об этом он написал в Facebook, комментируя скандальное высказывание Мураева в отношении политзаключенного Олега Сенцова.

«Конечно же, Сенцов не готовил никаких терактов, но, как настоящий патриот, интеллигент и художник, он боролся и борется против агрессии России другими методами», – отметил Климкин.

По его мнению, называя Сенцова «террористом», Мураев «отрицает само право человека защищать свою свободу, свои права, территориальную целостность и независимость своей родины от посягательств врага».

«По такой логике «террористами» будут считаться не только партизаны УПА, которых Москва ненавидит, но и красные советские партизаны, которых Москва любит. Ведь они также посмели выступить против оккупационных властей нацистской Германии.

«Террористами» становятся и все украинцы, которые сегодня с оружием в руках или иным образом противостоят агрессии России, вообще все люди, которые осмелились выступить против порабощения, тирании, несправедливости», – написал министр.

Он высказал мнение, что «запоздалая готовность г-на Мураева попросить прощения у Олега Сенцова здесь уже не поможет, поскольку речь идет об оскорблении и пренебрежении ко всем нам, ко всей Украине и украинскому народу, к самой человеческой чести и достоинству».

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