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воскресенье, 10 июня, 2018, 15:54 Политика
Главарю «ДНР» скоро придется паковать чемоданы, – эксперт

Россия не станет в ближайшее время принимать резких решений относительно Донбасса.

Об этом «Апострофу» рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

«Учитывая чемпионат мира по футболу, я не думаю, что именно сейчас возможны какие-то ротации. России лучше не актуализировать сейчас этот вопрос вообще», – говорит эксперт.

Но после проведения Чемпионата мира по футболу Захарченко может лишиться своей должности, ведь в СМИ регулярно появляется информация о том, что советник Владимира Путина Владислав Сурков уже не является куратором сепаратистских анклавов Донбасса.

«А Захарченко – это абсолютно человек Суркова и его креатура. Захарченко даже кум Суркова, последний крестил ребенка Захарченко», – объясняет донецкий блогер и журналист Денис Казанский.
ДНРАлександр ЗахарченкоВиктор Андрусив
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2018-06-10 17:55 :21