Европарламент призвал украинских политиков принять участие в Марше равенства в Киеве

Депутаты Европейского парламента призвали власти Украины принять участие и гарантировать безопасность другим участникам Марша равенства, который состоится 17 июня в Киеве.

Об этом говорится в опубликованном на сайте депутата Европарламента Ребекки Хармс открытом письме к президенту Украины, Кабинету Министров и парламенту страны.

«Большие перемены часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на Марше равенства 17 июня. Сделайте историю и будьте вместе с украинцами, которые маршируют к сильной, разнообразной и равноправной демократии внутри нашей европейской семьи», – говорится в обращении.

Евродепутаты также призвали гарантировать безопасность мероприятия в Киеве.

Отдельно представители Европарламента подчеркнули необходимость завершить работу по законодательному сопровождению прав ЛГБТ-сообщества в Украине.

«Украина остается одной из последних в Европе, где никакие законы не защищают ЛГБТ-меньшинства», – говорится в открытом письме.

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