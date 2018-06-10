Этот удивительный продукт защищает мозг от болезней старения

Употребление зеленого перца эффективно защищает мозг от последствий воспаления в нейронах, среди которых в том числе – рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера. В пользе этого овоща смогли убедиться американские ученые из Университета штата Иллинойс.

Об этом сообщает ukrhealth.

Исследования, а также эксперимент с участием лабораторных мышей показали: воспалительный процесс в нервных клетках развивается на 90% реже при регулярном употреблении лютеолина – антиоксидантного вещества, которое было найдено учеными в составе зеленого перца (еще лютеолин присутствует в сельдерее). Своим влиянием лютеолин блокирует определенный биохимический сигнал, что вызывает запуск воспалительных механизмов.

«Чем меньше нервные клетки склонны к воспалению, тем ниже вероятность развития серьезных неврологических заболеваний», – подчеркнули научные специалисты.

Если учесть, что в зеленом перце присутствуют также витамины, употребление этого овоща ученые оценили как незаменимое для здоровья и защиты от возрастной деградации мозга. Отметим, что предыдущие исследования показывали: зеленый перец успокаивает и нормализует действие сердечно-сосудистой системы, лечит аритмию и стабилизирует артериальное давление, а содержащийся в составе овоща хлорофилл эффективен в профилактике рака.

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