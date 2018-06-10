Этот любимый всеми сок, помогает от старения и онкологии, – эксперт

Выяснилось, что томатные соки промышленного производства могут оказаться чрезвычайно полезными, – это показала экспертиза, проведенная специалистами Союза производителей соков совместно с учеными из Центра питания и биотехнологии. Содержание полезных нутриентов в соках промышленного производства может превосходить показатели свежих томатов и свежеотжатого сока, сообщили в итоге исследователи.

Об этом сообщает ukrhealth.

Что полезнее – томаты, фреши томатные или соки промышленного производства? Изучение их влияния на человеческий организм позволило ученым сделать вывод, что соки промышленного изготовления могут по праву претендовать на то, чтобы считаться очень полезными для здоровья людей.

«Чтобы получить продукт, который отодвигает старость и успешно борется с опухолевыми процессами, достаточно пройтись к ближайшему продуктовому магазину и купить упаковку томатного сока», – высказались по этому поводу авторы проекта.

Экспертизу проходили 10 образцов томатного сока прямого отжима, более 70 образцов восстановленных томатных соков и 19 образцов томатов. Согласно сделанному экспертами выводу, восстановленный сок оказался настоящим кладезем полезных для организма микроэлементов. В частности, по результатам проверки он стал «чемпионом» по содержанию пектинов – растворимых пищевых волокон, употребление которых является важным условием профилактики опухолей кишечника.

«По содержанию пектинов восстановленный сок не уступает соку прямого отжима, а по общему содержанию пищевых волокон может даже превосходить его. В стакане промышленного томатного сока содержится около 12% суточной потребности человека в пектинах и около 8% потребности в пищевых волокнах в целом», -констатировали специалисты.

Кроме того, в томатном соке насчитали присутствие более 30 полезных нутриентов, включая витамины С и Е, провитамин А, каротиноиды, антиоксиданты, а также минералы-калий, магний, фосфор, железо. В восстановленных пакетированных соках содержание всех микроэлементов не уступает их содержанию в соке прямого отжима, резюмировали исследователи.

Для справки: стакан томатного сока – это суточная норма антиоксиданта ликопина, что почти 20% суточной потребности в провитамине А и витамине Е, около 10% от суточной потребности организма в витамине С.

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