Чапутович: Закон об Институте нацпамяти нужно быстро изменить

Закон об Институте национальной памяти (ИНП) Польши нужно быстро изменить.

Об этом в эфире радио rmf.fm заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«В отношениях с США и Израилем это является проблемой, и стоит согласиться, что в этом вопросе следует принять определенное решение», – заявил Чапутович.

Он отметил, что соглашается с мнением вице-премьер-министра Ярослава Говина, который заявил, что закон об ИНП следует немедленно изменить, поскольку в нынешнем виде он вредит национальным интересам Польши.

Чапутович подчеркнул, что в нынешней ситуации «все еще наблюдается определенное недоверие и обеспокоенность ситуацией» со стороны США и Израиля.

Говин в пятницу в эфире польского телеканала tvn24 заявил, что в отношениях с США и Израилем есть определенные проблемы из-за закона об ИНП. Он отметил, что с самого начала этот закон вызывал сомнения, которые, правда, касались исключительно так называемой «украинской поправки» в законе об ИНП.

Как сообщалось, закон об ИНП Польши вступил в силу 1 марта. Им предусматривается, в частности, наказание штрафом и тюремным заключением до трех лет лиц, в том числе иностранцев, которые будут обвинять Польшу и польский народ в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Эта поправка вызвала резкую критику в Израиле и США. Также закон предусматривает уголовное преследование за отрицание «преступлений украинских националистов против граждан Польши в период с 1925 по 1950 годы. Дуда попросил Конституционный суд РП изучить конституционность в том числе и «украинской» поправки.

Закон сейчас находится на рассмотрении КС Польши.

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