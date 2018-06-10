Активисты направили письма каждому члену Европарламента – #SaveOlegSentsov

От участников глобальной акции за освобождение Сенцова каждому члену Европарламента направлены письма с просьбой незамедлительной реакции ЕС. Также активисты подготовили рекомендации к резолюции Европарламента относительно Сенцова и других политзаключенных.

Об этом сообщила в Facebook правозащитница, председатель ОО «Центр гражданских свобод», координатор «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук.

«Мы отправили персональные письма от участников глобальной акции #SaveOlegSentsov каждому европарламентарию с просьбой немедленной реакции Европейского Союза. Подготовили ряд рекомендаций, которые, по нашему мнению, должны быть в тексте резолюции. Точно знаем, что в большей степени они учтены. Сейчас наши друзья в Европарламенте буквально бьются за каждое слово, которое должно войти в единый согласованный между всеми политическими группами текст», – написала Матвийчук.

Она подчеркнула, что принятие резолюции состоится 14 июня. «Символично, что это будет день открытия Чемпионата мира по футболу в России», – отметила Матвийчук.

«На фоне заявлений Президента США и премьер-министра Италии на саммите G7 это своего рода удар по рукам политиков в тех странах, которые декларируют приверженность демократическим принципам, а сами протягивают их к Путину», – подчеркнула правозащитница.

Как сообщалось, в мире проходит глобальная акция с требованием освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ. 8 июня в соцсетях начали второй этап этой глобальной акции.

Олег Сенцов приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в «террористической деятельности» на территории аннексированного Крыма.

Сейчас в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

9 июня Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого было решено предоставить возможность уполномоченным по правам человека обеих стран посетить заключенных граждан. Во время разговора Порошенко отметил важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях, обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

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