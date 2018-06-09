Журналист Сергей Лямец: Гройсман получил сигнал о том, что настало время «сливать» Данилюка

Достаточно долгое время Данилюк и Гройсман жили мирно и не противоречили друг другу. Поэтому эту ситуацию я вижу так, что Гройсман получил сигнал «сливать» Данилюка. Скорее всего, этот приказ был с Банковой.

Об этом в эфире проекта «Спецпроект с Наташей Влащенко» на телеканале ZIK заявил журналист Сергей Лямец.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины уволила министра финансов Александра Данилюка.

За проект Постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины № 8433 проголосовали 254 избранника.

Напомним, что во время заседания КМУ министр финансов Александр Данилюк и премьер Владимир Гройсман разругались из-за назначения заместителя в Минфине: в ответ на требование Данилюка Гройсман сказал, что это вопрос времени.

Позже Александр Данилюк написал письмо в G7, в котором описал конфликт с премьер-министром, а также пожаловался на давление со стороны Президента Украины и главы правительства.

Журналист Сергей Лямец обратил внимание на то, что достаточно долгое время Данилюк и Гройсман жили мирно и не противоречили друг другу.

«Поэтому эту ситуацию я вижу так, что Гройсман получил сигнал «сливать» Данилюка. Скорее всего, этот приказ был с Банковой. Думаю, Гройсман не имел ничего против, ведь Данилюк позволил себе выпады не в сторону Президента, а именно в его сторону»,– отметил журналист.

Сергей Лямец говорит, что в этом спектакле каждый сыграл свою роль:

«Гройсман показал, что он сильный управитель, а Данилюк показал, что его уволили несправедливо», – подчеркнул гость программы.

Журналист добавил, что правительство Гройсмана, как и правительство Яценюка, занимается только тем, что делает вид, что проводит реформы.

«Это правительство является профессионалом только в одном деле – делаю одно, показываю совсем другое. Это всегда было и это все умели. Но именно это правительство полностью оторвало форму от содержания. Это шулерская власть. Рано или поздно она уйдет, а мы увидим масштабы той беды, которую она оставила после себя», – отметил Сергей Лямец.

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