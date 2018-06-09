Власенко: Судей и Президента Украины сегодня невозможно привлечь к ответственности

В Украине Президента невозможно привлечь к ответственности, а решение о привлечении к ответственности судей принимает ВККС и ВСП, которые контролирует Президент. Я считаю, что со всех надо снять неприкосновенность.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Я могу откровенно сказать, что сегодня практически нет неприкосновенности. Почти все представления, которые вносятся в ГПУ, голосуются, если они имеют хоть малейшее основание. У десятка депутатов неприкосновенность снята, но нет ни одного дела в суде. Я не защищаю депутатов, депутаты не то что не святые, а далеко не святые, поэтому снимать неприкосновенность надо», – отметил политик.

По его словам, важно говорить не только о снятии депутатской неприкосновенности, но и неприкосновенности президента и судей. В нашей стране президента невозможно привлечь к ответственности, а решение о привлечении к ответственности судей принимает ВККС и ВСП, которые контролирует Президент.

«А почему у Президента страны должна быть неприкосновенность? По моему убеждению, господин Порошенко наработал уже на 5 уголовных дел и как минимум одно возбужденное по моему заявлению о коррупции, о которой говорил Онищенко. А к судье нельзя автоматически применить какие-то процедуры связанные с ограничением свободы. Почему мы об этом молчим? Я считаю, что со всех надо снять неприкосновенность», – убежден Власенко.

Также г-н Власенко отмечает, что коррупция в стране там, где есть использование бюджетных средств, а это Правительство и государственные предприятия. Однако, министры, председатель правительства и руководители государственных предприятий неприкосновенности не имеют.

«Что мешает правоохранительной системе качественно, честно и профессионально расследовать хотя бы те эпизоды, о которых говорят журналисты. Вместо того, чтобы работать они договариваются о отжимании бизнеса, они используют правоохранительную систему для того, чтобы давить на политических оппонентов», – прокомментировал гость программы.

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