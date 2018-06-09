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суббота, 9 июня, 2018, 15:46 Экономика
В июне начнется малая приватизация через ProZorro, – Гройсман

В Украине в июне начнут приватизацию небольших активов, которые не имеют стратегического значения для государственной экономики. Продажа будет происходить через систему ProZorro.

Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает «Правительственный портал».

«Я считаю, что приватизация – это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий – через ProZorro – открыто, публично, без всяких злоупотреблений», – сказал глава Правительства.

Большие активы, которые являются стратегически важными, сохранят в государственной собственности. А те, где можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

«Эту практику прошли страны с большим уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые надо урегулировать», – добавил Владимир Гройсман.
Владимир ГройсманПриватизацияУкраинаProZorro
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2018-06-09 16:05 :53