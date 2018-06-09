live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
9 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
9 июня, суббота
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
10 июня, воскресенье
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 9 июня, 2018, 13:50 События
В Украине задержали боевика «ДНР», который собирал данные о разведке

Представители военной контрразведки Операции объединенных сил на Донбассе задержали боевика террористической организации «ДНР», который собирал разведывательную информацию на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает пресс-служба ОСО.

Задержанный является жителем Мариуполя и в 2014 году присоединился к боевикам.

Как сообщает украинская контрразведка, его отправили на территорию, подконтрольную Украине, для сбора разведывательной информации.

«Оперативники военной контрразведки некоторое время держали шпиона под присмотром, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов», – говорится в сообщении.

По статье 258-3 Уголовного кодекса "Создание террористической группы или террористической организации" открыто уголовное производство.
ДНРразведкаУкраина
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-09 16:05 :47