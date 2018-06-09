В Украине задержали боевика «ДНР», который собирал данные о разведке

Представители военной контрразведки Операции объединенных сил на Донбассе задержали боевика террористической организации «ДНР», который собирал разведывательную информацию на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщает пресс-служба ОСО.
Задержанный является жителем Мариуполя и в 2014 году присоединился к боевикам.
Как сообщает украинская контрразведка, его отправили на территорию, подконтрольную Украине, для сбора разведывательной информации.
«Оперативники военной контрразведки некоторое время держали шпиона под присмотром, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов», – говорится в сообщении.
По статье 258-3 Уголовного кодекса "Создание террористической группы или террористической организации" открыто уголовное производство.