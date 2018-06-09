В Украине за год цены на продукты выросли на 14%

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли с мая 2018 года до мая 2017 года на 13,7 процента.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, – сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В частности, цены на продукты питания за год выросли на 14,1%: яйца – 101,7%; хлеб – 17,8%; мясо и мясопродукты – 22,3%; молоко – 16,6%; фрукты – 15,7%; сыр и мягкий сыр (творог) – 13,7%; масло – 16,3%; макаронные изделия – 9,9%; хлеб и хлебопродукты – 8,4%; рыба и продукты из рыбы – 4,2%; масло подсолнечное – 2,4% овощи – 2,4%.

При этом цены на сахар за год снизились на 19,9%, а с апреля 2018 года – на 2,2%. Цены на безалкогольные напитки выросли на 5,5% за год.

Как ранее сообщала НАРОДНАЯ ПРАВДА, более 70% своих средств украинцы тратят на покупку еды и оплату коммунальных услуг, а поэтому им приходится существенно себе отказывать в других желаниях и потребностях.

Напомним, исследование Экономического дискуссионного клуба, который сравнивал расходы европейцев и украинцев на продукты питания, показало, что граждане Украины стали меньше тратить денег на еду.

Добавим, что стало известно, как изменятся цены на основные продукты питания в Украине.

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