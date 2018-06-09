В США создали суперкомпьютер, который в два раза мощнее предшественника

В национальной лаборатории при министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки создали сверхмощный суперкомпьютер Summit.

Об этом сообщает MIT Technology Review, передает Укринформ.

Производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что равно 200 млн млрд операций с плавающей запятой в секунду.

«Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать за одну секунду», – говорится в публикации издания.

Таким образом, производительность Summit более чем вдвое превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался самым производительным компьютером в мире.

Ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также для климатического моделирования, чтобы увеличить точность прогнозов погоды.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.