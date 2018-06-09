В польском Сейме зарегистрировали резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

В нижней палате польского парламента зарегистрировали проект резолюции в поддержку украинских политзаключенных.

Документ является инициативой депутата от «Гражданской платформы» (РО) Марцина Свенцицкого, сообщает Укринформ.

В проекте резолюции под названием «В деле освобождения граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам» подчеркивают, что Сейм РП обращается к властям России с призывом освободить всех граждан Украины, которые удерживаются по политическим мотивам в российских СИЗО и тюрьмах.

«Требуем освобождения режиссера из Крыма Олега Сенцова, осужденного в августе 2015 года на 20 лет колонии за терроризм»,– подчеркивается в проекте резолюции.

Добавим, 4 июня суд в Москве осудил на 12 лет колонии журналиста Романа Сущенко — парижского корреспондента Укринформа, задержанного в сентябре 2016 года после прилета в Москву по обвинению в шпионаже.

«Освободить его призвали журналисты и парламентарии из многих стран, в том числе и из Польши. Освобождения преследуемых по политическим мотивам ожидают миллионы представителей демократического мира», – отмечается в документе.

Проект резолюции может быть рассмотрен в Сейме 14-15 июня.

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