В Пенсионном фонде сообщили, сколько раз в Украине пересчитают пенсии

Пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда, – сообщает ura-inform.

Отмечается, что с 1 июля планируются два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам.

Стоит добавить, что следующий перерасчет планируют провести в декабре этого года.

Читайте также: Украинцам с большим стажем пересчитают пенсии, – Рева

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но зарплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан.

Читайте также: Пенсии украинцев привяжут к заработкам

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.