live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
9 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
9 июня, суббота
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
10 июня, воскресенье
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 9 июня, 2018, 18:07 Экономика
В Пенсионном фонде сообщили, сколько раз в Украине пересчитают пенсии

Пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда, – сообщает ura-inform.

Ð¡ÑÐ°Ð»Ð¾ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑÐ½Ð¾, ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÐ°Ð· Ð² Ð£ÐºÑÐ°Ð¸Ð½Ðµ Ð¿ÐµÑÐµÑÑÐ¸ÑÐ°ÑÑ Ð¿ÐµÐ½ÑÐ¸Ð¸

Отмечается, что с 1 июля планируются два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам.

Стоит добавить, что следующий перерасчет планируют провести в декабре этого года.

Читайте также: Украинцам с большим стажем пересчитают пенсии, – Рева

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но зарплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан.

Читайте также: Пенсии украинцев привяжут к заработкам
пенсииПенсионный фонд
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-09 19:27 :11