суббота, 9 июня, 2018, 12:46 События
В Киеве неизвестные напали с ножом на известного продюсера
Сегодня, 9 июня, ночью неизвестные напали с ножом на украинского продюсера Александра Ягольника.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Встретил вату. С ножом. Ночью. Обидно. Но им не удастся никогда меня сломать. Разве что убить», – написал Ягольник.
На фотографии видно, что у него ранена рука. Поэтому он поехал в больницу.
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