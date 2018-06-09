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суббота, 9 июня, 2018, 12:46 События
В Киеве неизвестные напали с ножом на известного продюсера

Сегодня, 9 июня, ночью неизвестные напали с ножом на украинского продюсера Александра Ягольника.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Встретил вату. С ножом. Ночью. Обидно. Но им не удастся никогда меня сломать. Разве что убить», – написал Ягольник.

На фотографии видно, что у него ранена рука. Поэтому он поехал в больницу.
Киевинцидент
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