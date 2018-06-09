В Краматорске пенсионерка нашла дома 26 кг взрывчатки и патроны после смерти мужа

76-летняя местная жительница сдала полиции почти 26 кг взрывчатки, которую обнаружила на территории своего домовладения после смерти мужа.

Об этом сообщает Информатор.

«Жительница Краматорска добровольно сдала полицейским почти 26 кг взрывчатки. Опасные предметы 76-летняя женщина обнаружила на территории своего домовладения после смерти мужа», – говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

В полиции уточнили, что после того, как женщина сообщила, что у нее дома находится большое количество боеприпасов, правоохранители изъяли 57 подрывных тротиловых шашек, весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез. Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.

Женщина пояснила, что арсенал она нашла в сарае, где когда-то хранил свои вещи ее покойный муж.

Как отметили в полиции, после проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, женщина будет освобождена от уголовной ответственности.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.