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суббота, 9 июня, 2018, 19:41 Мир
В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

Грузовой поезд, перевозивший сырую нефть, сошел с рельсов вблизи города Ред Дир в канадской провинции Альберта.

Об этом сообщили в местной полиции, пишет «Укринформ».

По словам правоохранителей, с рельсов сошло семь вагонов, из одного происходит утечка.

Поскольку инцидент произошел в отдаленном малонаселенном районе, эвакуация местного населения не была объявлена, однако полиция перекрыла движение на одной из дорог провинциального значения.

Сейчас на месте работают спасательные службы, которые убирают перевернутые вагоны.

Информации о пострадавших в результате инцидента людей не поступало.
поездаКанада
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2018-06-09 22:26 :46