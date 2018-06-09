В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

Грузовой поезд, перевозивший сырую нефть, сошел с рельсов вблизи города Ред Дир в канадской провинции Альберта.

Об этом сообщили в местной полиции, пишет «Укринформ».

По словам правоохранителей, с рельсов сошло семь вагонов, из одного происходит утечка.

Поскольку инцидент произошел в отдаленном малонаселенном районе, эвакуация местного населения не была объявлена, однако полиция перекрыла движение на одной из дорог провинциального значения.

Сейчас на месте работают спасательные службы, которые убирают перевернутые вагоны.

Информации о пострадавших в результате инцидента людей не поступало.

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