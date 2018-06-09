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суббота, 9 июня, 2018, 21:51 Мир
В Госдепе призывают РФ прекратить вооруженный конфликт из-за угрозы сотням тысяч детей

Государственный департамент США призывает российское руководство прекратить кровопролитие на востоке Украины из-за смертельной опасности для сотен тысяч детей, которые ежедневно ходят в школу в районе боевых действий.

Соответствующее сообщение разместила на официальной твиттер-странице пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт, сообщает «Укринформ».

«В 2018 году 200 тысяч украинских детей ходят в школу каждый день в зоне боевых действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт прямо сейчас», – подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.
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2018-06-09 22:25 :16