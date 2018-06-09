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суббота, 9 июня, 2018, 20:32 Мир
В Черногории пронесся ураган: повреждены пятьдесят жилых домов

Ураган повредил около 50 домов на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на RTCG.

«Согласно последним данным, стихия повредила 50 жилых домов на территории муниципалитета Герцег-Нови, из которых 34 находятся в поселке Каменари», – сообщили в муниципальном штабе по чрезвычайным ситуациям.

Также в штабе отметили, что в настоящее время экстренные службы и коммунальщики пытаются оценить материальный ущерб, нанесенный стихией.
ураганЧерногориястихийное бедствие
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