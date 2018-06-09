В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

В Авдеевке в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции #ДФС в #Авдеевка объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 июня 2018 г.

По данным министерства, все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал, что если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района уже к утру воскресенья будут с водой.

«До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой», – написал Жебривский на своей странице в Facebook.

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