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суббота, 9 июня, 2018, 18:23 События
В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

В Авдеевке в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

По данным министерства, все остальные объекты газо- водо-  и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал, что если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района уже к утру воскресенья будут с водой.

«До утра Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные поселки Ясиноватского района будут с водой», – написал Жебривский на своей странице в Facebook.
ЧПдонбассАвдеевкавода
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2018-06-09 19:27 :03