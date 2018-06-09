В Антарктике 10 местных активистов проведут гей-парад

В крупнейшем поселении и исследовательском центре в Антарктике Мак-Мердо, где проживает около 1000 человек, состоится первый гей-парад.

Как пишет Lonely Planet, участниками мероприятия станут 10 местных активистов, – сообщает journalist.

Отмечается, что подготовка к гей-параду началась еще в апреле. Участники ЛГБТ-сообщества хотят успеть провести парад до наступления полярной ночи в начале июня.

Идея провести парад принадлежит Шону Уолдрон и Эвану Таунсенд. Последний даже специально привез для этого разноцветный флаг, с которым все участники сделали коллективное фото.

Радужный флаг развивается над ледниками Антарктиды не в первый раз. В 2016 году группа активистов из общественной организации Planting Peace провозгласила Антарктиду первым дружественным к ЛГБТ континентом.

Напомним, что в соответствии с Конвенцией об Антарктике, вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. На континенте разрешена только научная деятельность.

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