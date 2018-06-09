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суббота, 9 июня, 2018, 18:38 Политика
Украинская диаспора призывает G7 продолжать оказывать давление на Россию

Украинская диаспора выразила беспокойство из-за предложения США и Италии вернуть Россию в «большую семерку».

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает «Укринформ».

«Всемирный конгресс украинцев поражен предложением, которое сделал президент США Дональд Трамп, a премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал, о восстановлении членства Российской Федерации в «Большой семерке», – сказал Чолий.

Он призвал G7 не уменьшать свою поддержку Украины и давления на Россию за ее незаконное поведение. «ВКУ призывает лидеров стран «Большой семерки» продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и оказывать давление на Российскую Федерацию с целью принуждения ее к выводу войск из Восточной Украины, деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно задержанных украинских заложников и политических заключенных», – подчеркнул президент ВКУ.

Чолий напомнил, что вооруженная агрессия против Украины, за которую Россия поплатилась членством в G7, до сих пор продолжается. «Гибридная агрессия Российской Федерации продолжается со все большей силой и почти каждый день приносит новые жертвы», – отметил он.
СШАРоссияДональд ТрампБольшая семеркаВКУ
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