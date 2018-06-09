Украина продемонстрирует свои военные самолеты на авиашоу в Дании

Авиация от Воздушных Сил ВСУ с делегацией прибыла в Королевство Дания, чтобы принять участие в Международном авиационном показе Danish Air Show – 2018.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Для презентации авиационной техники Вооруженных Сил Украины и демонстрации ее возможностей в воздухе и наземном показе, поддержания имиджа Вооруженных Сил Украины на международном уровне, украинская военная авиация будет представлена двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76», – говорится в сообщении.

Возглавил украинскую делегацию начальник штаба-первый заместитель командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Вячеслав Шамко.

Мастерство индивидуального пилотажа на украинском Су-27 будет демонстрировать постоянный участник международных авиационных показов в Европе летчик-инструктор полковник Александр Оксанченко.

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