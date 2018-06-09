Украина потеряла 100 миллиардов долларов из-за российской агрессии, – исследование

Украина потеряла 100 миллиардов долларов из-за российской агрессии в Крыму и на востоке страны.

Об этом рассказал автор исследования «Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение», старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council, передает Украинский кризисный медиа-центр.

«Крым аннексирован Российской Федерацией. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины», – отметил Андерс Аслунд.

После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 миллионов гектаров земли, которые оценивают свыше 1,8 миллиардов долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях, – от 1,7 до 1,9 миллиардов долларов. Россия конфисковала «Крымэнерго», как следствие – Украина потеряла 1 миллиард долларов.

«Мы не говорим о том, чтобы продать Крым. Крым для нас остается частью территории Украины. Мы говорим о защите инвесторов, которые незаконно потеряли свои права в Крыму. Для нас очевидно, что право на собственность принадлежит Украине, и Россия просто узурпировали наше право регулировать этот вопрос. Это наша непреклонная позиция», – подчеркнула Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Из-за боевых действий на востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 миллиардов долларов. «Кто здесь за это отвечает? «ДНР» или «ЛНР» не признаны в мире. Эту территорию захватили без каких-либо правовых документов», – отметил Андерс Аслунд.

Российская Федерация также имеет значительные экономические потери. Так, ежегодно Россия тратит около 2 миллиардов долларов на поддержку Крыма. Военные расходы РФ выросли за последние годы до 5,3% ВВП. Вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще 14 миллиардов долларов.

Украинские компании и физические лица, которые потеряли свои активы в результате российской агрессии, должны подавать иски в международные суды. Такой тезис высказал Алан Райли, старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council. Стоит также объединяться в группы и подавать совместные иски, чтобы уменьшить долю расходов на судебные процессы. «Мы можем призывать и способствовать тому, чтобы физические и юридические лица требовали от Кремля компенсаций», – отметил Джон Э. Хербст, директор Eurasia Center, Atlantic Council.

«У украинцев есть несколько путей, чтобы получить компенсацию за нанесенный ущерб. Один из путей – двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны», – отметил Евгений Чолий, президент Всемирного конгресса украинцев.

Важно также мотивировать инвесторов вернуться назад после того, как территории освободятся от оккупации. Такое мнение высказала Юлия Клименко, вице-президент Департамента бизнес-образования Киевской школы экономики. «Мотивация постепенно будет уменьшаться. Этот вопрос должен стать частью публичного обсуждения. Косвенные потери будут намного больше, чем прямые потери на оккупированных территориях. Мы должны быть готовы подсчитывать все убытки», – подытожила Юлия Клименко.

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