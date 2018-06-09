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суббота, 9 июня, 2018, 12:14 События
Украина еще не назначила послов в 16 государств мира

По состоянию на сегодня Украина не имеет послов в 16 иностранных государствах.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Так, в МИД отметили, что ведомство принимает все необходимые меры для оперативного заполнения имеющихся вакансий глав дипломатических представительств.

По состоянию на сегодня не назначено 16 послов в таких странах:

. Алжирской Народной Демократической Республике;

  • Республике Армения;
  • Греческой Республике;
  • Королевстве Дания;
  • Эстонской Республике;
  • Эфиопии;
  • Ирландии;
  • Кыргызской Республике;
  • Республике Куба;
  • Латвийской Республике;
  • Республике Перу;
  • Южно-Африканской Республике;
  • Российской Федерации:
  • Республике Хорватия;
  • Черногории;
  • Швейцарской Конфедерации.

«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и имеет целый ряд этапов, а именно: подбор кандидатуры, согласование кандидата с Президентом Украины, ожидание агремана принимающей стороны, подготовка Указа Президента», – подчеркнули в МИД.

Отметим, по информации некоторых СМИ, по состоянию на январь 2018 года Украина не имела послов в 17 государствах. Так, в мае Президент Петр Порошенко назначил Ивана Кулебу послом Украины в Казахстане.

Одновременно в ведомстве добавили, что "в настоящее время ожидается получение агреманов для нескольких послов" - то есть предварительного согласия государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.

Добавим, Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе с предложениями Главы государства. Таким образом депутаты отменили нормы о консультации относительно назначения Главой государства послов с комитетом Верховной Рады по иностранным делам.
мирУкраинадипломаты
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2018-06-09 16:05 :31