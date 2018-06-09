Украина еще не назначила послов в 16 государств мира

По состоянию на сегодня Украина не имеет послов в 16 иностранных государствах.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.
Так, в МИД отметили, что ведомство принимает все необходимые меры для оперативного заполнения имеющихся вакансий глав дипломатических представительств.
По состоянию на сегодня не назначено 16 послов в таких странах:
. Алжирской Народной Демократической Республике;
- Республике Армения;
- Греческой Республике;
- Королевстве Дания;
- Эстонской Республике;
- Эфиопии;
- Ирландии;
- Кыргызской Республике;
- Республике Куба;
- Латвийской Республике;
- Республике Перу;
- Южно-Африканской Республике;
- Российской Федерации:
- Республике Хорватия;
- Черногории;
- Швейцарской Конфедерации.
«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и имеет целый ряд этапов, а именно: подбор кандидатуры, согласование кандидата с Президентом Украины, ожидание агремана принимающей стороны, подготовка Указа Президента», – подчеркнули в МИД.
Отметим, по информации некоторых СМИ, по состоянию на январь 2018 года Украина не имела послов в 17 государствах. Так, в мае Президент Петр Порошенко назначил Ивана Кулебу послом Украины в Казахстане.
Одновременно в ведомстве добавили, что "в настоящее время ожидается получение агреманов для нескольких послов" - то есть предварительного согласия государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.
Добавим, Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе с предложениями Главы государства. Таким образом депутаты отменили нормы о консультации относительно назначения Главой государства послов с комитетом Верховной Рады по иностранным делам.