Ученые исследовали, что религия снижает активность мозга

Ученые из США подключили религиозных людей к аппарату МРТ-сканирование, чтобы изучить активность их мозга.

Об этом сообщают aspekty.net.

Также выяснилось, что религия влияет на ощущение некой высшей силы, которая появляется у религиозных людей. Для эксперимента ученые попросили участников рассказать о случаях их жизни, на которые, по их мнению, влияла некая высшая сила. После этого участников подключили к аппарату, который измеряет деятельность мозга и сердца.

Выяснилось, что при переживании заново подобных ситуаций, у человека снижается мозговая активность. Обычно для исследований подобного рода используют два типа условий : активное и контрольное.

Первое заключается в том, что человек воспринимает те события, что произошли ранее, с помощью чтения. Контрольное же направлено на то, чтобы вспомнить прошлое с помощью визуальной или слуховой информации. Ученые обнаружили, что при воспоминаниях, связанных с религией, в левой теменной доли мозга снижается активность. Эта зона отвечает за эмоции лица и ощущение тела в пространстве.

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