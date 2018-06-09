Ученые предупреждают, что ураганы могут уничтожить США и Мексику

США и Мексике грозит смертельная угроза. Глобальное потепление резко уменьшило скорость движения ураганов в Атлантике и Тихом океане, что делает их более опасными для природы и человека.

Об этом утверждают американские ученые из Центра погоды и климата NOAA в Мэдисоне, – сообщает «Сегодня».

«Главный вывод нашей работы – скорость движения тропических циклонов над водой и сушей уменьшилась на 20% в Атлантике, на 30% на северо-западе Тихого океана и на 19% у берегов Австралии. В результате этого вырос уровень осадков, а наводнения стали более экстремальными. Все это смертельно опасно для людей», – сказал Джеймс Коссинию.

В своем исследовании Коссинию пришел к выводу, что рост температур воздуха и поверхности воды, влияет на поведение типичных атлантических и тихоокеанских циклонов. Именно это привело к тому, что в прошлом году возникли сразу четыре мощных урагана четвертой категории опасности: Харви, Ирма, Хосе и Мария, которые создали катастрофическую ситуацию на атлантическом побережье США и Мексики.

Ученый проследил динамику ураганов в акваториях Тихого и Атлантического океанов, и заметил, что скорость движения постепенно падала по мере движения из прошлого к настоящему и, в целом, уменьшилась на 10% по всей Земле.

По словам Коссинию даже такое, казалось бы, не сильное уменьшение скорости ураганов может привести к катастрофическим последствиям для населения Земли. Если уровень осадков удваивается, то вероятность появления наводнений возрастает в несколько раз.

К тому же, если ураган часто меняет движение «полета», то велика вероятность, что он вернется к берегам снова. Таким образом, если среднегодовые температуры вырастут на 1,5 – 3 градуса, ураганы станут еще более разрушительными для человечества.

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