Ученые обнаружили необычную причину гиперактивности у детей

Исследование, в ходе которого учеными были изучены данные более 83 000 детей, выявило связь между использованием мобильных телефонов во время беременности и высоким риском развития гиперактивности.

Об этом сообщает telegraf.com.

«Дети в возрасте от 5 до 7 лет на 28% чаще страдают от поведенческих и эмоциональных проблем, если их беременные матери разговаривали по телефону в течение часа каждый день», – такой вывод был озвучен в результате авторами проекта.

Предшествовало этому длительное изучение историй болезней у детей в Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Кореи. Хотя, как отмечают исследователи, данный вопрос еще требует дополнительного исследования, они вполне допускают, что электромагнитное излучение, связанное с мобильными телефонами, может оказывать негативное влияние на потомство беременных женщин.

Напомним, что ранее исследования обнаруживали способность мобильников влиять на подвижность сперматозоидов и способствовать проблемам с зачатием.

Гиперактивность – это состояние, при котором двигательная активность и возбудимость оказываются неадекватными и непродуктивными, ибо свидетельствуют о неуравновешенности нервной системы.

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