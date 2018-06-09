Туск заявил, что США бросают вызов мировому порядку

Своими действиями новая Администрация США вредит мировому порядку, основанному на правилах.
Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск перед началом официальных мероприятий саммита G7 в Канаде, – сообщает Укринформ.
«Очевидно, что президент США и остальные члены G7 продолжают расходиться во взглядах на торговлю, изменения климата и иранскую ядерную сделку. Однако, больше всего меня беспокоит тот факт, что основанный на правилах международный порядок продолжают бросать вызов. Очень странно, что делают это не привычные стороны, главный архитектор и гарант – США», – сказал Туск.
При этом он подчеркнул, что приложит усилия к тому, чтобы Дональд Трамп изменил свое мнение по спорным вопросам. «Понятно, что мы не можем заставить США изменить свое мнение. В то же время, мы не припинятимемо попыток убедить наших американских друзей и президента Трампа, что подрыв этого порядка не выгоден никому. Это будет играть на руку лишь тем, кто пытается установить новый пост-Западный порядок, в котором либеральные демократии и фундаментальные свободы исчезнут», – отметил президент Европейского Совета.
Он добавил, что подобное не будет в интересах ни США, ни Европы. «Когда мы в прошлом году встречались накануне саммита в Таормине, я сказал, что это будет самая сложная встреча G7 в течение последнего времени. К сожалению, это еще больше касается сегодняшнего саммита. Несмотря на прекрасную подготовку канадских друзей, в том числе личную вовлеченность премьер-министра Трюдо, наши дискуссии в Шарлевуа будут совсем не легкими», – подытожил Туск.
Как сообщалось ранее, сегодня в городке Ля Мальбає, что в канадской провинции Квебек, начался двухдневный саммит глав государств и правительств стран-членов G7. Ожидается, что приоритетными темами будут: достижение гендерного равенства в мире, уменьшение загрязнения окружающей среды пластиком и начало глобального экономического роста, выгодного всем слоям населения.
Американский президент Дональд Трамп сегодня высказался за возобновление членства России в «Большой восьмерке», которую исключили из нее после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Позже страны G7 единодушно высказались против призыва США вернуть в клуб Россию.