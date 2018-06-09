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суббота, 9 июня, 2018, 0:38 Политика
Туск попросил лидеров «Большой семерки» поддержать Сенцова

Президент Европейского Совета Дональд Туск обратился к лидерам «Большой семерки» с просьбой о поддержке украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Шарлевуа накануне саммита G7, которая транслировалась по спутниковому телевидению Еврокомиссии, пишет «Европейская правда».

«Я хотел бы выступить с важным призывом Олега Сенцова, украинского режиссера, который принимал участие в Евромайдане в Киеве и который противостоял аннексии Крыма Россией», – заявил Туск.

Он напомнил, что Сенцов отбывает 20-летний срок лишения свободы в российской тюрьме в Сибири в результате политического процесса.

«Сегодня 24-й день его голодовки, которую он намерен продолжать, если не будет выполнено его требование освободить 64 украинских политзаключенных», – сказал Туск.

«Поэтому я прошу лидеров продемонстрировать их поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти ему жизнь», – подчеркнул председатель Европейского совета.
Дональд ТускG8Олег СенцовЛидеры
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2018-06-09 02:35 :23