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суббота, 9 июня, 2018, 21:35 Мир
Турция построила защитную стену на границе с Сирией

Власти Турции завершили строительство участка стены на границе с Сирией протяженностью 764 км.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на турецкие СМИ.

В строительстве принимали участие компания TOKI и власти турецких провинций, граничащих с Сирией.

Проект был начат в 2015 году, его цель – укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км. Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.

Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства 144-километровой стены на границе Турции с Ираном.
ТурцияСириямиграциябезопасность
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