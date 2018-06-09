Трамп: Обама позволил России аннексировать Крым

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что он позволил России аннексировать Крым, и снова поддержал возвращение России в G8.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде по итогам его участия в саммите G7, сообщает «Европейская правда».

«Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России забрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы можете задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?», – заявил Трамп.

Трам вновь подтвердил, что поддерживает возвращение России в группу наиболее развитых экономик мира.

«Я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес к G7. Я бы сказал, что G8 – более значимая группа, чем G7», – сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что возвращение России стало бы «активом» для всех стран. «Мы ищем мира для мира... мы не стремимся играть в игры», – сказал Трамп.

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