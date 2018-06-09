Тарифы на вывоз мусора в Киеве взлетели

Киевская городская государственная администрация установила новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов КП «Киевкоммунсервис».

Об этом сообщает KyivTime со ссылкой на распоряжение КГГА от 7 июня №961 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, обезвреживание, захоронение) исполнителю услуг – КП «Киевкоммунсервис».

Также установлены тарифы на вывоз крупногабаритных отходов.

Вместе с этим распоряжение отменило предыдущие документы, которые устанавливали стоимость услуг в 2016 и 2017гг.

Стоимость вывоза мусора для населения составит 115,09 грн за 1 куб. м.

Как ранее рассказал глава правления «Киевспецтранса» Андрей Грущинский, последний раз тарифы менялись 8 лет назад, а за это время доллар (к которому привязана цена на топливо) значительно вырос. Он сетует, что предприятие страдает от неплательщиков: "Если в доме есть 100 квартир и 90% жителей платят, а 10% – нет, то контейнер не закроешь для этих 10%. И если за неуплату электроэнергии и водоснабжения можно прийти и отрезать, то с мусором это сделать невозможно ".

Сейчас, по его словам, у компаний огромные долги за предыдущие периоды. "Наш, например, город имеет около 13 млн грн за предыдущие годы. А это недоплаты, недоремонт, отсутствие качественной формы и машин, которые можно было бы покрасить или отремонтировать ", – говорит Грущинский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что болельщики «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов оставили после себя в парке Шевченко в Киеве огромные кучи мусора.

Кроме того, в Украине с 1 мая начали действовать новые правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Кабинете министров объяснили нововведение необходимостью наведения порядка в этой сфере – чтобы предотвратить случаи злоупотреблений и назначения госпомощи людям, скрывающим свои доходы.

Также нам стало известно, что в столице гражданам начнут приходить отдельные платежки за вывоз мусора. Киевсовет принял решение вывести эту услугу отдельно из тарифа за содержание домов и придомовой территории.

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