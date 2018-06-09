США продлили санкции против белорусских чиновников

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций в отношении некоторых представителей власти Беларуси. Они продлятся еще год.
Соответствующий указ, адресованный Конгрессу США, опубликованный на сайте Белого дома, сообщает «Украинская правда».
По документу, «действия и поведение ряда представителей правительства Беларуси продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
В Вашингтоне отмечают, что в Беларуси по-прежнему нарушаются права человека, а власть вовлечена в коррупционные схемы.
Указ о санкциях в отношении белорусских властей впервые был издан в 2006 году Джорджем Бушем.
Бывший президент США распорядился арестовать финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко, а также некоторых высокопоставленных чиновников.
Санкции были введены в связи с президентскими выборами в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.