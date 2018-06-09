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суббота, 9 июня, 2018, 11:41 Мир
США продлили санкции против белорусских чиновников

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций в отношении некоторых представителей власти Беларуси. Они продлятся еще год.

Соответствующий указ, адресованный Конгрессу США, опубликованный на сайте Белого дома, сообщает «Украинская правда».

По документу, «действия и поведение ряда представителей правительства Беларуси продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

В Вашингтоне отмечают, что в Беларуси по-прежнему нарушаются права человека, а власть вовлечена в коррупционные схемы.

Указ о санкциях в отношении белорусских властей впервые был издан в 2006 году Джорджем Бушем.

Бывший президент США распорядился арестовать финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко, а также некоторых высокопоставленных чиновников.

Санкции были введены в связи с президентскими выборами в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.
СШАБеларусьДональд Трамп
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2018-06-09 12:32 :12