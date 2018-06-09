США отозвали двух дипломатов из Кубы из-за «таинственных травм»

США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможных черепно-мозговых травм.
Об этом рассказали The Associated Press сразу три американских чиновника, – сообщает nv.ru.
По словам источника в Госдепартаменте, оба случая считаются «возможно новыми», но пока что не были подтверждены с медицинской точки зрения.
Два других чиновника заявили, что пострадавших привезли на обследование в Пенсильванский университет, врачи которого изучали прошлогодние случаи на Кубе, а также новые в консульстве США в Китае.
Напомним, что из Китая отправили нескольких американских дипломатов и членов их семей для прохождения медицинского обследования. Дипломаты в течение последнего месяца испытывали недомогание, которое вызвано, вероятно, акустическим воздействием микроволнового излучателя.
В 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных «акустических атак».
Кроме того, подобные симптомы, которые включают головокружение, головную боль и тошноту, были обнаружены у десяти из 27 дипломатов Канады и членов их семей.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за ряд акустических атак на Кубу.