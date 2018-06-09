Сенат Канады проголосовал за легализацию марихуаны

Власти Канады сделали важный шаг к декриминализации употребления марихуаны, которую пока в стране можно использовать только в медицинских целях.

Об этом пишет CBC, – сообщает journalist.today.

Верхняя палата канадского сената полгода рассматривала законопроект, разрешающий употребление марихуаны. В результате сенаторы 56 голосами проголосовали за ее легализацию, 30 сенаторов были против.

В законопроект внесены несколько поправок, он возвращен в палату общин для повторного рассмотрения.

Разговоры о легализации марихуаны в Канаде идут давно. Сенат считался главным препятствием, поскольку консерваторы в этом законодательном органе пытались заблокировать законопроект.

Некоторые поправки в законопроекте отражают их позицию. Предложены, например, более жесткие ограничения рекламы марихуаны, а также предоставление региональным властям дополнительных полномочий в контроле над выращиванием конопли частными лицами.

Законопроект разделяет ответственность между федеральными и региональными органами власти. Федеральный центр будет регулировать производство, а решение о том, как продавать марихуану и можно ли будет курить ее в общественных местах, будет принимать местная власть.

Канадцам в случае принятия закона разрешат выращивать дома до четырех растений конопли. 30 граммов марихуаны можно будет иметь при себе для личного пользования.

В то же время тех, кто без лицензии попытается продавать марихуану, ждут серьезные штрафы. Суровые наказания предусмотрены также для тех, кто дает ее подросткам или водит машину под действием наркотика.

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