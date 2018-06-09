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суббота, 9 июня, 2018, 11:10 События
Россия устроила переброску «казаков» на Донбасс: те дезертируют, – разведка

Российское оккупационное командование активизировало меры по привлечению граждан РФ для пополнения личным составом соединений и частей т.наз. 1 и 2 АК.

Об этом сообщает ghall.com.

При этом, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, т.наз. местные «органы государственной безопасности» совместно с представителями ФСБ РФ усиливают меры по сокрытию пребывания российских граждан в составе подразделений оккупационных войск. Российским наемникам оформляются паспорта т. наз. «ДНР» и «ЛНР», а документы, подтверждающие гражданство РФ, изымаются.

Кроме того, отмечено прибытие для усиления группировки войск противника на Мариупольском направлении подразделения т.наз. «казаков Приазовского казачьего войска». В то же время, большинство «казаков» самовольно оставляют места временного базирования при угрозе привлечения к активным боевым действиям.
Россияказакидонбассдезертирыконтрразведкапереброска
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2018-06-09 12:32 :09