России не будет на саммитах G7 без прогресса в Украине, – Меркель

Представители стран Европейского Союза на встрече «Большой семерки» в Квебеке согласились, что Россия еще не выполнила условий для возвращения в группу стран с развитой экономикой.

Об этом, выступая в кулуарах саммита, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Меркель заявила, что все лидеры ЕС, собравшиеся на саммите, включая итальянского премьера Джузеппе Конте, договорились в ходе переговоров, что возвращение России в G7 не может быть на повестке дня.

«Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты «Большой семерки» не может состояться до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с проблемами в Украине. Это было общее мнение», – сказала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в пятницу поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы государств с наиболее развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группе - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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