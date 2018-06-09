Родственники жертв МН17 устроили тихий протест под посольством России в Гааге

Родственники жертв пассажирского самолета «Малайзийские авиалинии», сбитого в июле 2014 года, провели молчаливый протест перед посольством России в Гааге.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на английское ВВС.

На газоне рядом с российским посольством поставили 298 белых кресел – по одному за каждую жертву.

На части стульев лежали красные розы – в память о голландских пассажирах и экипаже самолета MH17.

Добавим, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета «Боинг» рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию сбития самолета рейса МН17 объявила вывод, что малайзийский «Боинг» был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Сыщики также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Правительства Нидерландов и Австралии возложили на Россию ответственность за сбитие малайзийского «Боинга».

Позже основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс поймал Минобороны России на лжи о «Буке».

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