Пять американских самолетов прилетели во Львов

Во Львов для участия в международных военных учениях прибыли 5 самолетов Воздушных сил США – авиационных заправщиков KC-135 Stratotanker.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сайт Воздушных сил США в Европе и Африке.

Отмечается, что самолеты с нескольких авиабаз США и Великобритании прибыли 1-2, а также 7 июня.

Также в Украину прилетели около 150 человек, которые их обслуживают.

«Развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами», – говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили данную информацию, но отметили, что сами учения проходят на территории и в воздушном пространстве Польши, и Украина в них не участвует.

«Действительно, на территории международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого с 1 по 17 июня временно базируются 5 самолетов-топливозаправщиков Воздушных сил ВСУ США, которые будут осуществлять заправку в воздухе самолетов стран-участниц учений «Saber Strike-2018», который проходит на территории и в воздушном пространстве Республики Польша», – сказал начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Он отметил, что эти самолеты «непосредственно в учениях не участвуют, но являются неотъемлемой частью для надлежащего логистического обеспечения хода данных учений».

«Эти учения проводят с 2010 года. В 2018 году в учениях принимают участие более, чем 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-членов альянса и союзников. Украина никакого участия в них не принимает. Мы только принимаем самолеты, которые также не принимают участия в учениях. Они являются частью логистического обеспечения», – пояснил Сеник.

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